Овечкин повторил личный антирекорд по числу матчей без шайб на старте сезона НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин не смог забить в четвертом подряд матче подряд на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По этому показателю он повторил личный антирекорд.

В домашнем матче против «Тампа-Бей Лайтнинг» Овечкин не отметился результативными действиями. Хозяева одержали победу в овертайме — 3:2. В составе победителей шайбы забросили Алексей Протас, Том Уилсон и Джейкоб Чикран. У проигравших отличились Джейк Гюнцель и Брэйден Пойнт. Также результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 25 бросков из 28.

Александр Овечкин, который проводит свой 21-й сезон в НХЛ, лишь дважды не мог забросить шайбу в первых четырех матчах регулярного чемпионата НХЛ (2023/24 и 2012/13). В текущем сезоне на его счету две результативные передачи.

Матч с «Тампой» стал для Овечкина 1495-м в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он делит 25-е место с американцем Филом Хаусли. Рекорд принадлежит канадцу Патрику Марло, на счету которого 1779 раз.

Таисия Орлова