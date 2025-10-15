Новак: доля российского газа в общеевропейском импорте снизилась до 19%

Доля российского газа в импорте европейским странам упала более чем вдвое, но поставки все еще продолжаются. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Раньше в энергобалансе Европы российский газ занимал примерно 44%, сегодня в рамках общего импорта это примерно около 19% остается»,— уточнил господин Новак на сессии форума «Российская энергетическая неделя» (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-премьер отметил, что Россия готова при необходимости нарастить поставки газа в Европу. По его словам, ранее РФ всегда шла навстречу Евросоюзу в вопросе дополнительного объема снабжения газом в периоды увеличенного потребления.