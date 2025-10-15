Латвия ввела сбор €9 для пересечения границы с Россией и Белоруссией

Власти Латвии изменили порядок пересечения границы с Россией и Белоруссией. С 15 октября необходимо предварительно зарегистрироваться в Системе электронной очереди. Стоимость бронирования для одного транспортного средства составляет €9,3, следует из информации на сайте Государственного таможенного комитета Латвии.

Пересечь границу без предварительной регистрации теперь нельзя. Водитель может выбрать определенный временной интервал для въезда в пункт погранконтроля за 30 дней до пересечения границы. Зарегистрироваться можно и за более короткий срок, выбрав любой свободный слот.

Мера введена для «повышения безопасности пересечения границы и предотвращения очередей транспортных средств». Система электронного бронирования очереди уже действует в Эстонии и Литве.

В сентябре МВД Латвии сообщало, что страна готовится полностью закрыть границу с Белоруссией.