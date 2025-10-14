При атаке 129 БПЛА за сутки в Белгородской области один человек погиб и трое ранены

За прошедшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 129 беспилотников и 41 боеприпаса, включая четыре ракеты. В результате один человек погиб и трое были ранены. Повреждения получили восемь жилых помещений и 23 транспортных средства. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Над Алексеевским округом уничтожили семь дронов, над Красногвардейским районом — четыре. Обошлось без последствий.

В Белгородском районе по поселкам Малиновка и Октябрьский, селам Бочковка, Устинка, Чайки, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори, а также хутору Церковный ударили с помощью 15 беспилотников. Также над районом сбили одну ракету. В результате атаки дрона у села Бочковка пострадал сотрудник сельхозпредприятия, он госпитализирован. Медики оценивают состояние пациента как средней степени тяжести. Спецтехника повреждена. На хуторе Церковном от ударов БПЛА повреждены административное здание и два микроавтобуса. Вечером поселок Октябрьский подвергся атаке беспилотника — повреждена линия электропередачи.

В Борисовском районе поселок Борисовка и село Зозули атаковали тремя БПЛА. В поселке ночью с беспилотника сбросили два взрывных устройства на территорию сельхозпредприятия. Пострадали 11 автомобилей и гараж.

В Валуйском округе город Валуйки, села Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Кукуевка, Мандрово, Посохово, а также хутора Жердевка и Леоновка попали под удары 25 беспилотников. Раненых и разрушений нет.

В Волоконовском районе ночью село Борисовка и хутор Плотвянка подверглись атакам двух дронов. В селе Борисовка сгорел частный дом, на хуторе Плотвянка повреждены частный дом и надворная постройка.

В Грайворонском округе город Грайворон, поселок Горьковский, села Безымено, Глотово, Дорогощь, Дроновка, Дунайка, Козинка, Новостроевка-Вторая и Пороз атаковали девятью боеприпасами в ходе трех обстрелов и 31 беспилотником. В селе Дорогощь от удара дрона погиб мирный житель. На месте атаки были повреждены один грузовой автомобиль и один легковой. В Грайвороне от ударов двух беспилотников получили разрушения четыре частных домовладения, одна квартира во многоквартирном доме (МКД) и соцобъект, в селе Козинка — легковой автомобиль.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, а также села Вязовое, Графовка, Староселье и Теребрено подверглись шести обстрелам с применением 26 боеприпасов и атакам шести БПЛА. Без последствий.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселку Маслова Пристань, селам Белянка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и Сурково выпустили 35 беспилотников. Также над округом сбили три ракеты. В городе Шебекино в результате атаки дрона были ранены два бойца подразделения «Орлан». Одному из них оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, второй продолжает лечение в городской больнице №2 Белгорода. От ударов БПЛА в городе повреждены производственное предприятие, грузовой и легковой автомобили, в селе Суркове — частный дом. Вечером в селе Маломихайловка из-за атаки дрона сгорел легковой автомобиль. Также был поврежден мимо проезжавший автомобиль. Сегодня ночью в результате атак беспилотников в селе Новая Таволжанка пострадал легковой автомобиль, в Шебекине — грузовой и легковой автомобили.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области никто не погиб, но были ранены девять человек. Разрушения получили 13 жилых помещений и 23 транспортных средства.

Алина Морозова