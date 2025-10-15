Рэпер Macan не пришел в сборный пункт военного комиссариата в Москве
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) не появился в сборном пункте военного комиссариата на Угрешской улице в Москве, передает корреспондент «РИА Новости». Там исполнителя ждали журналисты.
Андрей Косолапов (Macan)
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Информацию о том, что рэпер придет в военкомат 15 октября, ранее распространил Telegram-канал Mash.
6 октября музыкант сообщил о получении повестки и пообещал пойти в армию. Андрей Косолапов также призвал не верить «желтым СМИ», которые пишут, что он скрывается от призыва.