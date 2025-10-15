Комитет Госдумы одобрил законопроект о повышении МРОТ до 27 093 руб. в 2026 году

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда в 2026 году и рекомендовал его принять. Об этом сообщил председатель комитета Ярослав Нилов в Telegram-канале. С 1 января МРОТ вырастет на 20,7% — до 27 093 руб.

Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 22 октября. Это решение способствует росту зарплаты около 4,6 млн работников. Прожиточный минимум в 2026 году достигнет 18 939 руб. Для трудоспособных — 20 644 руб., для пенсионеров —16 288 руб., для детей — 18 371 руб.