В Челябинской области отменили режим беспилотной опасности

На территории Челябинской области отменен режим беспилотной опасности, который действовал с 11 часов 15 октября . Об этом сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности региона.

«Все государственные учреждения региона продолжают работать в штатном режиме, на предприятиях введен в действие внутренний порядок реагирования на ситуацию. Возможны временные ограничения на работу мобильного интернета»,— прокомментировали в правительстве Челябинской области.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, об угрозе падения беспилотников 15 октября стало известно из-за рассылки, которую получили преимущественно пользователи оператора мобильной связи «Мегафон». Вскоре министерство общественной безопасности Челябинской области подтвердило информацию и объявило режим «Беспилотная опасность».

В пресс-службе ПАО «Мегафон» прокомментировали, что в настоящий момент могут наблюдаться сложности с работой интернета.