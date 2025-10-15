В Челябинской области объявили режим беспилотной опасности

Антитеррористическая комиссия Челябинской области объявила о беспилотной опасности с 11:00 15 октября. Соответствующий пост организация опубликовала в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

В министерстве общественной безопасности Челябинской области информацию не подтвердили. По данным ведомства, сообщения разослал один из операторов, с ним сейчас связываются. Как сообщили „Ъ-Южный Урал“ читатели, СМС пришли пользователям «Мегафона».

«Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Трудности возникли по независящим от нас причинам. Рекомендуем в этот период пользоваться Wi-Fi. Отметим, что такие сервисы, как Госуслуги, маркетплейсы и такси, будут работать без него», — отметили в пресс-службе ПАО «Мегафон».

ОБНОВЛЕНО В 12:02: в министерстве общественной безопасности подтвердили введение режима беспилотной опасности. При падении БПЛА необходимо звонить по телефонам 101 и 112, подчеркнули в ведомстве.

