Назначение Андрея Жильцова в «Народном фронте» назвали «кадровой ошибкой»
«Народный фронт ”За Россию”» назвал «кадровой ошибкой» назначение Андрея Жильцова на пост руководителя исполкома регионального отделения. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу этой общественной организации.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В пресс-службе добавили, что следственные органы разберутся в случившемся и последствия этого задержания будут такими, каких требует действующее законодательства.
Как писал «Ъ-Приволжье», Андрея Жильцова задержали 14 октября. Это может быть связано с расследованием уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.