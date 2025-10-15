Назначение Андрея Жильцова в «Народном фронте» назвали «кадровой ошибкой»

«Народный фронт ”За Россию”» назвал «кадровой ошибкой» назначение Андрея Жильцова на пост руководителя исполкома регионального отделения. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу этой общественной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пресс-службе добавили, что следственные органы разберутся в случившемся и последствия этого задержания будут такими, каких требует действующее законодательства.

Как писал «Ъ-Приволжье», Андрея Жильцова задержали 14 октября. Это может быть связано с расследованием уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Андрей Репин