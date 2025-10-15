Внебиржевой курс доллара опустился ниже 79 руб. впервые с начала августа

Внебиржевой курс доллара к 11:02 мск достиг отметки 77,81 руб., свидетельствуют данные торгов на сайте Investing.com.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Показатель опускается ниже 79 руб. впервые с 7 августа. Этот курс доллара служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

Подробнее о динамике на рынке — в материале «Ъ» «Экономика корректирует курс».