ЦБ: российская экономика выходит из перегрева

Поступающие данные показывают, что российская экономика плавно выходит из прошлогоднего перегрева, заявил зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин. По его словам, ситуация развивается согласно макропрогнозу регулятора.

«Сохранение высокой занятости при постепенном замедлении темпа роста цен и снижении инфляции позволяют утверждать, что реализуется сценарий плавного выхода из перегрева прошлого года, и ситуация развивается в целом в русле нашего макроэкономического прогноза на этот год»,— сказал господин Заботкин во время выступления в Госдуме (цитата по ТАСС).

Одним из факторов, препятствующих переходу отечественной экономики из перегрева к устойчивому росту, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина называла напряженную ситуацию на рынке труда. По ее мнению, достичь высоких темпов роста РФ можно только за счет высокой производительности труда. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что большие средства уходят на поддержание «безубыточности» предприятий, тогда как от них надо бы требовать повышенной эффективности и «конкурентного продукта».

Подробности — в материале «Ъ» «Минфин и ЦБ сошлись политиками».