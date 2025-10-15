Форвард «Монреаля» Иван Демидов забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

«Монреаль Канадиенс» на своем льду в овертайме обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:4.

Российский форвард «Монреаля» Иван Демидов набрал два очка. На пятой минуте он отдал результативную передачу Алексу Ньюхуку. На 58-й минуте он забил первый гол в сезоне и сравнял счет, переведя встречу в овертайм. Победную шайбу забросил Коул Кофилд, которому удалось забить и в основное время. Также отличлся Кирби Даха.

В составе «Сиэтла» голы забили Джейден Шварц, Яни Ньюман, Джейми Олексяк и Джаред Макканн. «Кракен» потерпел первое поражение в новом сезоне НХЛ.

«Монреаль» занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав шесть очков в четырех матчах. «Сиэтл» располагается на второй строке Тихоокеанского дивизиона с пятью очками после трех встреч.

Таисия Орлова