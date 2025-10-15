Охотники отстреливают заходящих в Абазу медведей

Третий медведь застрелен на окраинах города Абаза в Республике Хакасия за последнюю неделю. Об этом сообщила глава муниципалитета Валентина Филимонова.

Последний по времени инцидент произошел в ночь на 15 октября в дачном обществе «Пенсионер». Днем ранее в соцсетях было распространено видео со зверем, который разворотил там пчелиные улья.

По сообщениям городской администрации, пять дней назад был убит медведь в микрорайоне «Абаза-Заречная». На этой неделе — в районе дачного общества «Горняк».

«С 19 сентября наши мужчины-охотники держат оборону от медведей, сдерживают движение на участке от Муртов до реки Джебаш»,— прокомментировала ситуацию мэр. Как писал «Ъ-Сибирь», на окраинах города были выставлены четыре поста охотников.

Валерий Лавский