Власти Абазы выставили посты после появления медведей в городе

В Абазе выставлены четыре поста охотников, которые должны не допустить появления в городе медведей. О решении властей сообщила мэрия четвертого по численности населения города Республики Хакасия.

В течение нескольких последних дней медведи не раз появлялись в черте Абазы. «Соблюдайте меры безопасности. Любимое место для прогулок по дамбе временно считаю необходимо жителям приостановить»,— обратилась к горожанам мэр Валентина Филимонова. По ее словам, ранее «такого движения медведей в городе не было».

«Ситуация с выходом бурых медведей в г. Абазе, в окрестностях г. Саяногорска и других населенных пунктах, находящихся в таежной местности, на контроле минприроды Хакасии. На месте продолжают дежурить инспекторы»,— сообщили в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

По данным ведомства, осенью этого года в окрестностях Абазы и Саяногорска застрелены уже пять медведей. Всего на территории Хакасии обитает около 2 тыс. этих животных.

Валерий Лавский