Доцента ВГУИТ осудили за получение взяток от четырех студентов

Центральный райсуд Воронежа признал доцента кафедры промышленной экологии, оборудования химических и нефтехимических производств Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) Максима Мальцева виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). 45-летнего мужчину приговорили к штрафу 2,5 млн руб. с запретом заниматься педагогической деятельностью на четыре года. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, с декабря 2020 года по июнь 2021 года Максим Мальцев получил от четырех студентов 80 тыс. руб. в сумме за положительные оценки на зачетах без фактической проверки знаний.

Летом и. о. завкафедрой воронежского педуниверситета оштрафовали на 2 млн руб. за взятки от студента.

Алина Морозова