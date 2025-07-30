Завкафедрой воронежского педуниверситета осудили за взятки

Центральный районный суд Воронежа признал исполняющую обязанности заведующего кафедрой безопасности жизнедеятельности Воронежского государственного педуниверситета (ВГПУ) виновной в двух эпизодах получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Преподавателя оштрафовали на 2 млн руб. и лишили права заниматься педагогической деятельностью на четыре года. Об этом сообщили в суде. По данным источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о Татьяне Зязиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2019 году осужденная получила взятку в 15 тыс. руб. от студента за то, что поставила ему положительную оценку за преддипломную практику. Затем студент передал и.о. завкафедрой еще 30 тыс. руб. за написание выпускной квалификационной работы по теме «Педагогическая технология обучения сотрудников образовательных учреждений в области обеспечения безопасности и охраны труда», положительного отзыва к ней, а также допуска к защите. В результате студент получил положительную оценку за защиту работы.

Отмечается, что подсудимая не признала вину.

Татьяна Зязина родилась в Воронеже в 1963 году. В 1987-м окончила Воронежский педуниверситет по специальности «География и биология». В 2002-м защитила диссертацию по теме «Основы рекреационного природопользования Воронежской области». Имеет награды от МЧС России и является лауреатом премии облправительства за достижения в области науки и образования.

На прошлой неделе профессора Орловского государственного агроуниверситета Константина Лещукова осудили за взятки от студентов. Ему назначили 3 млн руб. штрафа и три года запрета заниматься преподавательской деятельностью.

Егор Якимов