В АНО «Цифровая экономика» подтвердили уход гендиректора Сергея Плуготаренко

С 28 октября на посту гендиректора АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ) Сергея Плуготаренко сменит Чулпан Госсамова. Решение о назначении вынесет собрание учредителей организации. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к повестке заседания.

Уход господина Плуготаренко подтвердил представитель АНО ЦЭ. Он уточнил, что это связано с переходом гендиректора на новое место работы. Какое именно, источник не уточнил. В Минцифры ситуацию отказались комментировать. Однако собеседник издания, близкий к правительству, заявил, что кандидатуру Чулпан Госсамовой предложил вице-премьер Дмитрий Григоренко (курирует цифровое развитие).

Срок полномочий Сергея Плуготаренко на посту гендиректора АНО ЦЭ истекает 27 октября. Он управлял компанией с 3 октября 2022 года. Госпожа Госсамова займет должность топ-менеджера АНО ЦЭ на три года.

Накануне об уходе господина Плуготаренко из АНО ЦЭ писал РБК. Один из источников издания сказал, что он покидает компанию «по соглашению сторон».

АНО «Цифровая экономика» — это структура, связывающая бизнес с государством по вопросам цифровой экономики в России. В 2024-м в состав учредителей АНО ЦЭ вошло 36 ведомств и компаний, включая Минцифры, «Сбер», VK, «Яндекс» и МТС.