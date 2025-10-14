РБК: Сергей Плуготаренко уйдет с должности гендиректора АНО «Цифровая экономика»

Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко покинет пост в связи с переходом на новое место работы, пишет РБК со ссылкой на источники. Господин Плуготаренко проработал на должности три года.

Один из собеседников издания сказал, что Сергей Плуготаренко уходит с поста гендиректора «по соглашению сторон». По его словам, он еще не определился с новым местом работы, но речь идет об «окологосударственной структуре».

Нового гендиректора «Цифровой экономики» выберут на годовом собрании учредителей, которое назначено на 21 октября. На его место претендует замруководителя аналитического центра при правительстве Чулпан Гассамова.

АНО «Цифровая экономика» позиционирует себя как платформу для взаимодействия государства и бизнеса по развитию цифровой экономики. Организация была создана в 2017 году.