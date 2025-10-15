Новак: цена нефти соответствует сложившемуся балансу на мировом рынке

Текущие цены на нефть соотносятся с уровнем спроса и предложения на мировом рынке на сегодняшний день. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«Цены отражают существующий баланс», - сказал он ТАСС в кулуарах Российской энергетической недели.

Вице-премьер отметил, что в ближайшие годы не ожидается пика потребления нефти, Россия фиксирует только рост спроса и ожидает сохранения тенденции. «В прошлом году прирост составил 1,3 млн баррелей в сутки, — сказал Александр Новак. — В этом году мы ожидаем такие же цифры».