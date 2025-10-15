Удмуртия стала аутсайдером в ПФО по числу резюме на вакансию в рознице

Всего 1,5 резюме приходилось на одну вакансию в сфере розничной торговли Удмуртии в январе—сентябре, по этому соотношению республика является аутсайдером в ПФО, подсчитали аналитики hh.ru. В целом по округу на одно предложение о работе приходится 2,1 анкеты. Норма — от 4 до 7,9.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Предлагаемая медианная зарплата в отрасли в республике за девять месяцев — 51,4 тыс. руб. По уровню дохода Удмуртия вошла в тройку регионов ПФО, уступив только Татарстану и Нижегородской области — 54,4 и 53,8 тыс. руб. соответственно.

За январь—сентябрь в Удмуртии было открыто 7,4 тыс. вакансий в рознице, что на 16% меньше, чем годом ранее. По количеству новых предложений о работе республика в ПФО стала седьмой.

Напомним, по данным «Авито работа», средняя предлагаемая зарплата в сфере торговли, с учетом оптовой и розничной, к концу лета в Удмуртии достигла 61,87 тыс. руб. Прирост за год — 38%.