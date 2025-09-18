Сфера торговли в Удмуртии возглавила топ по приросту предлагаемых зарплат за год

Сильнее всего за год средняя предлагаемая зарплата в Удмуртии увеличилась в сфере торговли (включая опт и розницу) — к лету она достигла 61,7 тыс. руб. в месяц при фиксированном графике. Это на 38% больше, чем годом ранее. Такие данные привели в сервисе «Авито работа».

На втором и третьем месте рейтинга сфер в регионе по приросту средних предлагаемых зарплат — информационные технологии и транспортное машиностроение. В первой отрасли предложение за полный рабочий день выросло год к году на 33%, до 60,1 тыс. руб. (учитываются все профессии по направлению, не только разработчики), во второй — на 28%, до 121, 9 тыс. руб.

«Машиностроение демонстрирует положительную динамику за счет активного развития транспортных проектов и промышленного производства. Это приводит к усилению конкуренции за кадры: работодатели стремятся привлекать и удерживать специалистов не только ростом зарплат, но и дополнительными бонусами — расширенными соцпакетами, гибкими условиями и программами обучения»,— отметил директор по развитию сервиса Роман Губанов.

Напомним, средняя предлагаемая зарплата в Удмуртии в августе составила 68,7 тыс. руб. Это на 1,4% больше, чем в июле. На одну вакансию в регионе приходилось 5,3 резюме, что ниже среднероссийского уровня на 0,8 пункта.