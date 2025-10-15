В Дагестане, КБР и Чечне зафиксированы самые низкие зарплаты в России

Самые низкие средние заработные платы в России отмечены в Дагестане, Кабардино-Балкарской республике и Чечне. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В июле 2025 года средние зарплаты в КБР составили 50 тыс. руб., в Дагестане — 47 тыс. руб., а в Чеченской Республике — 43 тыс. руб.

Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в Чукотском автономном округе — 211 тыс. руб. На втором месте по уровню доходов находится Москва с показателем 178 тыс. руб. Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область также входят в число лидеров с зарплатами — 173 и 172 тыс. руб. соответственно.

В среднем по России номинальная начисленная зарплата в июле 2025 года составила 99,3 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что пять северокавказских республик — Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, заняли последние места в рейтинге по зарплатам в провинции в 2024 году.

Наталья Белоштейн