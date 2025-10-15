В Орловской области при ударе БПЛА поврежден жилой дом

Сегодня ночью Орловская область подверглась атаке БПЛА. Над регионом сбит один дрон. Поврежден жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

По словам господина Клычкова, пострадавших в регионе нет. На месте падения обломков беспилотника работают сотрудники МЧС и правоохранительные органы.

Всего в ночь на 15 октября над Россией были сбиты 59 БПЛА. Больше всего — 17 дронов — уничтожены над Ростовской областью.