Силы ПВО за ночь сбили 59 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО уничтожили и перехватили 17 беспилотников самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны. По его данным, 12 БПЛА сбили над Волгоградской областью, 11 — над Белгородской, девять — над Воронежской, четыре — над Крымом, три — над акваторией Черного моря, по одному — над Брянской, Курской и Орловской областями.

В Волгоградской области в результате атаки БПЛА повреждены четыре частных дома, никто не пострадал. В Ростовской области БПЛА перехватили в четырех районах, пострадавших тоже нет. В Брянской и Воронежской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не прокомментировали ночные атаки.