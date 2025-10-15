Подан иск о банкротстве «Ярдорремстроя»

В Арбитражный суд Ярославской области подан иск о банкротстве ООО «Ярдорремстрой», учредителем которой является известный предприниматель Вагинак Погосян. Информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Благоустройство сквера у ДК "Гамма" в Ярославле

Фото: Прокуратура Ярославской области Благоустройство сквера у ДК "Гамма" в Ярославле

Фото: Прокуратура Ярославской области

Иск о банкротстве подан нижегородским ООО «Авен-НН», сумма требований составляет 6,2 млн рублей. «Ярдорремстрой» является крупным подрядчиком по городским контрактам. Крупнейшим заказчиком, по данным «СПАРК-Интерфакс», выступает Агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля (общая сумма контрактов — 384 млн руб.).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Ярдорремстрой» занимался благоустройством парка 30-летия Победы и территории около ДК «Гамма», однако оба контракта были расторгнуты из-за неисполнения обязательств.

Судебное заседание по проверке обоснованности иска назначено на 28 октября.

Антон Голицын