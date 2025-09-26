Мэру Ярославля указали на ненадлежащий контроль за благоустройством парков

Прокуратура Ярославской области внесла мэру Ярославля представление об устранении нарушений в части ненадлежащего контроля за ходом благоустройства парка 30-летия Победы и территории около ДК «Гамма». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Оба парка с марта 2024 года благоустраивала подрядная организация ООО «Ярдорремстрой». В начале 2025 года контракты были расторгнуты из-за ненадлежащего исполнения. Благоустройством территорий занялся муниципальный «Горзеленхозстрой».

Прокуратура неоднократно предпринимала меры ввиду срыва сроков благоустройства и выезжала в парки для проверок за ходом работ. Мероприятия продолжаются.

«По результатам проверки прокуратура области внесла мэру Ярославля представление об устранении нарушений в части ненадлежащего контроля за ходом выполнения работ, неэффективного использования установленного оборудования и его ненадлежащего содержания»,— сообщили в прокуратуре.

Ведомство держит ситуацию на контроле.

Алла Чижова