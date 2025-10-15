Бывший судья Момотов заплатит по иску Генпрокуратуры 3 тыс. рублей

Останкинский районный суд Москвы постановил взыскать с бывшего судьи Верховного суда России Виктора Момотова 3 тыс. руб. в счет госпошлины за рассмотрение иска Генпрокуратуры, пишет «РИА Новости». Иск связан с обращением в доход государства имущества, полученного ответчиком с нарушением антикоррупционного законодательства. Остальные активы, общей стоимостью около 9 млрд руб., изъяты у деловых партнеров господина Момотова — предпринимателя Андрея Марченко, владельца сети отелей Marton, и его сына Ивана, а также у гостиницы «Вологда».

В доход государства будут обращены 95 объектов недвижимости, принадлежащих господину Марченко и его сыну. В списке значатся здания сети отелей Marton в Краснодаре, Калининграде, ростовский отель Ивана Марченко и имущественный комплекс гостиницы «Вологда». Кроме госпошлины с господина Момотова, аналогичные суммы взысканы с Андрея и Ивана Марченко, с фирмы, на которую оформлена «Вологда», — 20 тыс. руб.

По данным Генпрокуратуры, Виктор Момотов мог владеть сетью отелей через аффилированных лиц, ведя бизнес с предпринимателем Андреем Марченко. Последнего вместе с сыном арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере вскоре после подачи иска. В суде господин Момотов отрицал все обвинения. Он также опроверг показания свидетеля Дмитрия Новикова о помощи криминальному авторитету по прозвищу Карась.

Подробности — в материале «Ъ» «Из судьи отельер не вышел».