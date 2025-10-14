За ночь в Черноземье ликвидировали 32 БПЛА; есть разрушения

В ночь на 14 октября дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 40 беспилотников, включая 32 над Черноземьем. 17 БПЛА сбили над Белгородской областью, 12 — над Воронежской, два — над Тамбовской, один — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны.

Глава Тамбовской области Евгений Первышов заявил об отсутствии раненых. Тем не менее, в Первомайском округе незначительно повреждены несколько частных домов: в большинстве из них выбиты стекла. Также получили повреждения припаркованные автомобили. Размер ущерба, причиненного мирным жителям, уточняется. Губернатор поручил оказать владельцам пострадавших домовладений помощь в восстановлении.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что беспилотники сбиты дежурными силами ПВО в четырех районах и одном городском округе. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Власти Белгородской и Курской областей не раскрыли информацию о возможных последствиях.

Прошлой ночью, по данным Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 103 беспилотника, в том числе один — над Белгородской областью.

Мария Свиридова