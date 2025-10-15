Депутат Леонов предупредил россиян об опасности «ветряночных вечеринок»

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал о рисках, связанных с проведением так называемых «ветряночных вечеринок». Эта практика, набирающая популярность в России, заключается в том, что родители приводят здоровых детей к заболевшему ветряной оспой, чтобы намеренно заразить их и таким образом перенести болезнь в более раннем возрасте.

«На мой взгляд, это абсолютно бессмысленные и иногда даже опасные вещи,— сказал господин Леонов в интервью ТАСС. — Лучше пускай все идет своим чередом, и если суждено ребенку заболеть в коллективе, то он заболеет».

По словам депутата, главная опасность таких мероприятий состоит в распространении инфекции среди детей из разных коллективов. При посещении «вечеринки» могут занести вирус в новые группы, школы и детские сады, что способствует массовому росту заболеваемости.

Ранее в нескольких регионах России отмечался резкий рост числа заболевших ветряной оспой. Например, в Башкирии показатель заболеваемости вырос более чем в два раза, а на Ямале — на 67% с начала 2025 года. Эксперты связали этот рост, в том числе, с дефицитом вакцин. При этом в Росздравнадзоре заявили, что вещество для прививок стабильно поступает в гражданский оборот. С начала 2025 года, по данным ведомства, введено более 357 тыс. упаковок препарата, что на 30% превышает показатель за весь прошлый год.