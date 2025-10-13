Росздравнадзор прокомментировал сообщения о дефиците вакцин против ветрянки

Росздравнадзор заявил о стабильном вводе в гражданский оборот вакцин против ветрянки, сообщает «Интерфакс». По данным ведомства, остатки вакцины в обороте составляют 231 тыс. упаковок. Ранее «Известия» сообщали о нехватке вакцин на фоне всплеска заболеваемости инфекцией. В частности, издание писало о дефиците в Татарстане, Краснодарском крае, Свердловской, Воронежской, Самарской, Кировской, Ростовской и Челябинской областях.

Как сообщает Росздравнадзор, вакцинация от ветряной оспы никогда не входила в национальный календарь прививок. При этом вакцинация в регионах проходит по эпидпоказаниям. С начала 2025 года в оборот было введено более 357 тыс. упаковок вакцины, что на 30% больше, чем за весь 2024 год, сообщили в ведомстве.

О сложной эпидемиологической ситуации в регионах «Известиям» рассказали сами жители, которые якобы «не могут привить детей даже в частных клиниках». Опрошенные изданием эксперты связали рост заболеваемости ветрянкой с нехваткой вакцин. В частности, директор и соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова заявила изданию, что дефицит связан с тем, что в России применяют препарат зарубежного производства — отсюда сложности с закупками, поставками и нестабильные цены.

Полина Мотызлевская