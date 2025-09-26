HH.ru: самыми востребованными специалистами на Урале в сентябре стали продавцы

В Свердловской области в сентябре наибольший спрос у работодателей был на продавцов-консультантов и кассиров — на них пришлось 3,4 тыс. вакансий, сообщили в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным платформы, также были востребованы менеджеры по продажам и работе с клиентами (3,3 тыс.) и повара (1,5 тыс.). В топ-15 популярных профессий вошли разнорабочие, водители, врачи, операторы call-центра, упаковщики, слесари, сантехники, бухгалтеры, инженеры и учителя. Рабочие профессии занимают 24% от всех предложений, специалисты по продажам — 22%, а производственная сфера — 18%.

Дефицит кадров отмечен среди следующих специалистов: на одну вакансию врача приходится 0,6 резюме, повара — 0,8. продавц —1,5 резюме. Также зафиксирована нехватка слесарей, сварщиков, электромонтажников, операторов call-центра, специалистов контактного центра, инженеров-конструкторов, инженеров-проектировщиков.

Слесари, сварщики и электромонтажники также испытывают нехватку специалистов. В то же время, на позиции разнорабочих, кладовщиков и бухгалтеров наблюдается избыток кандидатов. При этом среди претендующих на должности упаковщиков и комплектовщиков в данный момент сложилась конкуренция за работу выше комфортной — 9,2 резюме на вакансию.

Напомним, на рынке труда Свердловской области наблюдается высокий спрос на рабочих: они стали самыми востребованными на рынке труда. На эти профессии приходится каждая четвертая вакансия. Всего в августе в регионе открыли 42,8 тыс. новых вакансий, 10,2 тыс. из них — по рабочим специальностям.

Ирина Пичурина