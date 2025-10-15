Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-владельцу ЮГК на 3,9 млрд рублей

Пластский городской суд в Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему контролирующему акционеру ПАО «ЮГК» Константину Струкову о взыскании 3,9 млрд руб. Заседание прошло в закрытом режиме.

Почти 4 млрд руб. надзорное ведомство требовало в качестве возмещения вреда, причиненного природе. Иск касается прорыва дамбы на Светлинском месторождении «ЮГК» в 2024 году. Дамбу использовали для приема дренажных вод с золотоизвлекательной фабрики. В результате река Батуровка и земли площадью 330 тыс. кв. м были загрязнены мышьяком.

11 июля челябинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций «ЮГК» и 100% уставного капитала «Управляющая компания “ЮГК”». Помимо самого Константина Струкова, ответчиками по делу выступают начальник следственного управления СКР по Челябинской области Алексей Колбасин, а также заместители руководителей уральских управлений Ростехнадзора и Росприроднадзора Юрий Шувалов и Владислав Потапов.

