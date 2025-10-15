Российские силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Ростовской области

В ночь на 15 октября четыре района Ростовской области подверглись массированной атаке дронов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Под удар БПЛА попали Чертковский, Миллеровский, Кашарский и Каменский районы области, уточнил господин Слюсарь. Обошлось без жертв и разрушений, заверил губернатор.

По данным Минобороны РФ, сегодня ночью над территорией Ростовской области были сбиты 17 беспилотников. Всего над Россией уничтожены 59 БПЛА.