Hurriyet: Турция внесла правки в документ по урегулированию в Газе

Обсуждение текста документа, подписанного руководителями США, Турции, Египта и Катара в рамках урегулирования ситуации в секторе Газа, шло до последней минуты. Анкара настояла на внесении правок, сообщает турецкая газета Hurriyet.

По данным издания, 13 октября в 7:00 (совпадает с мск) главе МИД Турции Хакану Фидану сказали, что текст готов. Но после «разразился кризис из-за одного слова» в документе. По настоянию Турции одно слово было удалено из текста, а вместо него «вставили нужное», утверждает колумнист Абдулькадир Сельви. О чем конкретно идет речь, он не уточнил.

10 октября в секторе Газа начал действовать режим прекращения огня между Израилем и «Хамасом». 13 октября США, Египет, Катар и Турция, выступавшие посредниками в переговорах, завизировали соглашение о завершении конфликта.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «"Хамас" под зонтиком сделки».