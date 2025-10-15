Бизнесмена в Нижнем Тагиле будут судить за убийство партнера при самообороне

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила рассмотрят дело о гибели предпринимателя в результате конфликта с бизнес-партнером, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Обвиняемого подозревают в превышении пределов самообороны.

Инцидент произошел в июле в одном из магазинов города. По версии обвинения, двое предпринимателей, долгое время проработавших в одном помещении и вместе деливших прибыль, поссорились: конфликт между ними назревал уже давно. Один из них, будучи сильно пьяным, начал угрожать компаньону. В ходе драки пьяный бизнесмен получил ножевые ранения и скончался.

Следствие установило, что обвиняемый начал действовать после исчезновения прямой угрозы его жизни и здоровью. Его действия квалифицировали как убийство с превышением пределов необходимой обороны. Суду предстоит выяснить, была ли нарушена граница между правом на защиту и преступлением.

Ирина Пичурина