В США промышленники просят запретить экспорт алюминиевых банок в Китай

Ассоциация алюминиевой промышленности США призвала запретить экспорт в Китай использованных банок из-под напитков. В США ежегодно потребляют от 5 до 6 млн тонн алюминиевого лома, экспортируя при этом более 2 млн тонн, сообщает Reuters.

Инициатива объясняется необходимостью поддержки американского производства автомобилей, истребителей, танков и спутников, где потребление алюминия растет. В ассоциации также заявляют, что значительная часть американского лома «перерабатывается в Китае и отправляется обратно в виде готовой продукции».

В организации напомнили, что американская промышленность сталкивается с дефицитом поставок около 4 млн метрических тонн необработанного алюминия в год. В июне президент Дональд Трамп ввел 50% пошлины на алюминий, поставляемый в США. В августе Министерство торговли США заявило о повышении пошлин на более чем 400 наименований товаров из стали и алюминия.

Влад Никифоров