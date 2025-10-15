В Госдуме поддержат хабаровскую инициативу о запрете продаж вейпов на остановках

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит в первом чтении законопроект, который предусматривает запрещение розничной торговли табаком и вейпами на остановках общественного транспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Сергея Леонова (ЛДПР). Такое предложение поступило от Законодательной думы Хабаровского края.

Сейчас продажа табачной и никотинсодержащей продукции уже запрещена в потенциальных местах скопления большого количества людей — на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метро.

«По факту это (расширение ограничений. — «Ъ») будет означать запрет на продажу не только табака, но и вейпов в ларьках на остановках. Комитет по охране здоровья поддержит данный проект закона на своем заседании»,— цитирует агентство господина Леонова. Депутат уверен, что очередной запрет поспособствует «сокращению территориальной доступности табака и вейпов и внесет вклад в снижение потребления никотина среди населения».

В конце августа «Ъ» сообщал о сокращении поступлений в бюджет от торговли жидкостями для вейпов на 96%. За январь—июль бюджет получил всего 14,5 млн руб. акцизов от никотиносодержащих жидкостей, против 430,3 млн руб. за тот же период годом ранее. Потребителей вейпов стало больше, но производители продукции массово уходят в тень после двукратного роста акцизов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Акцизам дали испариться».

Эрнест Филипповский