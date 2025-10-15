Российское посольство передало конгрессмену США материалы об убийстве Кеннеди

Посол России в США Александр Дарчиев передал конгрессмену Анне Паулине Луне архивные материалы по делу об убийстве Джона Кеннеди, сообщает российское посольство.

Документы были собраны из рассекреченных советских источников и предоставлены по запросу госпожи Луны для дополнительного расследования, инициированного в США. Александр Дарчиев выразил надежду, что материалы помогут лучше понять обстоятельства гибели Кеннеди.

Президент Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе. Официальное расследование признало виновным Ли Харви Освальда, действовавшего в одиночку.