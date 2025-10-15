Трамп похвалил «политкорректные» сирены на улицах Вашингтона

Президент США Дональд Трамп похвалил сирены на улицах Вашингтона. Об этом он сказал на мероприятии в честь убитого правого активиста Чарли Кирка, которое проходило в Розовом саду Белого дома.

На трансляции во время выступления был слышен звук сирен в центре Вашингтона. «Слышите эти сирены. Это хороший звук: значит, они остановят или уже арестовали плохих парней»,— сказал господин Трамп.

«Это не политически корректные сирены. Какой красивый звук»,— добавил он. В начале октября президент США назвал причиной поражения страны в войнах излишнюю политкорректность.

Ранее Дональд Трамп распорядился ввести в Вашингтон войска Нацгвардии для борьбы с преступностью. Он заверял, что тем самым сделал «исторический шаг по спасению столицы».