Трамп: причина поражения США в войнах — политкорректность

Президент США Дональд Трамп, выступая на параде американских военно-морских сил заявил, что причина поражений страны в войнах — политкорректность. По его словам, Штаты могли бы «легко победить» во Вьетнаме и Афганистане, но «перестали сражаться для победы» из-за лишней политической корректности.

«Теперь мы не политкорректные, мы выигрываем»,— сказал он.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США не одерживали побед в войнах со времен Второй мировой.