В Туапсинском районе объявили беспилотную опасность

На территории Туапсинского округа объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Прошу жителей и гостей округа сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления»,— написал господин Бойко. Он добавил, что опасно использовать автомобиль в качестве укрытия и прятаться у стен многоквартирных домов.

Глава также обратился к жителям и гостям Туапсинского округа с просьбой воздержаться от съемки и публикации в соцсетях материалов о работе ПВО, беспилотниках и их обломках, действиях специальных и оперативных служб, а также средствах защиты объектов атаки.

Все службы приведены в состояние максимальной готовности.

15 октября беспилотную опасность объявили на территории всего Краснодарского края. Оповещения были разосланы жителям региона через официальное приложение МЧС России около 02:29 (МСК).

Дмитрий Холодный