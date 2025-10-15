Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на полеты

Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Подобные меры вводятся в связи с риском атаки БПЛА на регионы.

За прошлую ночь, по информации Минобороны, над регионами России было сбито 40 БПЛА, 17 из которых — над Белгородской областью. Еще 12 БПЛА сбили над Воронежской областью, по три — над Нижегородской областью и акваторией Черного моря, по два — над Тамбовской областью и Крымом, еще один — над Курской областью.