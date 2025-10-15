Китайские авиакомпании выступили против запрета полетов над РФ во время рейсов в США

Некоторые китайские авиакомпании выступили против предложения Минтранс США запретить им пересекать воздушное пространство России во время полетов в Соединенные Штаты или из них.

На прошлой неделе американское Минтранс опубликовал проект распоряжения. Согласно документу запрет может коснуться компаний Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Sichuan Airlines и Xiamen Airlines.

Представители Air China заявили, что постановление «противоречит общественным интересам», а также в случае выполнения «создаст неудобства для всех пассажиров». Схожие комментарии представили и China Southern Airlines, Sichuan Airlines, China Eastern Airlines и другие компании.

Опубликованное 9 октября предложение Минтранс США объяснил дисбалансом, который стал «фактором конкуренции». Американские авиакомпании недовольны, что им было запрещено пролетать над Россией в 2022 году, в то время как китайские перевозчики продолжают использовать этот маршрут.