В США предложили запретить китайским авиакомпаниям полеты над Россией

Министерство транспорта США предложило запретить китайским авиакомпаниям использовать воздушное пространство России при выполнении рейсов в или из Соединенных Штатов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект указа.

Как пишет агентство, американские авиакомпании недовольны текущей ситуацией. Им было запрещено пролетать над Россией в 2022 году, в то время как китайские перевозчики продолжают использовать этот маршрут. Согласно проекту документа, подготовленного Минтрансом США, этот «дисбаланс стал существенным фактором конкуренции».

С предложением ввести запрет выступила администрация президента США Дональда Трампа.