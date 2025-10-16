Гендиректор «Детского мира»: сеть развивает маркетплейс без больших инвестиций

Чтобы не проиграть конкуренцию с крупными онлайн-платформами, ГК «Детский мир» стала развивать свой маркетплейс, где сейчас представлены около 10 тыс. селлеров, торгующих товарами для детей. Об этом в интервью «Ъ» рассказала гендиректор группы Мария Давыдова, добавив, что «этот канал, по сути, позволяет наращивать денежный поток без больших инвестиций в оборотный капитал». По ее словам, сейчас на собственный маркетплейс приходится свыше 15% всех онлайн-продаж группы.

В целом у «Детского мира» на все каналы интернет-продаж приходится 27% от общего объема реализации продукции через онлайн, пояснила госпожа Давыдова. Это, по ее словам, почти в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом, когда онлайн-продажи в целом во всей российской рознице только набирали серьезные обороты. «Мы фактически с нуля построили мобильное приложение, и сегодня больше 95% онлайн-продаж приходится на него. У нас каждая наша розничная точка в офлайне работает на онлайн-заказы. Покупатель может через час прийти туда и забрать свой заказ самостоятельно либо через два часа получить его доставкой»,— отметила топ-менеджер.

Подробнее о том, как «Детский мир» конкурирует с онлайн-платформами,— в интервью Марии Давыдовой «Ъ».

Алина Мигачёва