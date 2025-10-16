Гендиректор «Детского мира»: непубличность ритейлера не влияет на его бизнес

Переход ГК «Детский мир» из публичной компании в непубличную никак не отразился на ее бизнесе, заявила в интервью «Ъ» гендиректор группы Мария Давыдова. В конце 2022 года акционеры «Детского мира» одобрили решение о трансформации компании в частный бизнес, сама реорганизация закончилась в сентябре 2023 года.

«После завершения реорганизации мы сохранили принципы работы в части корпоративного управления, свойственные публичным компаниям»,— отмечает госпожа Давыдова. По ее словам, как и прежде, команда менеджмента полностью и самостоятельно отвечает за определение стратегии и операционное управление. По ее словам, уход из публичной плоскости был верным решением. Это, как подчеркивает топ-менеджер, «подтверждают наши бизнес-результаты: за период с 2020 года только выручка компании выросла почти вдвое».

Подробнее о том, за счет чего «Детский мир» пытается увеличить рентабельность бизнеса,— в интервью Марии Давыдовой «Ъ».

Алина Мигачёва