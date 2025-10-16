Гендиректор «Детского мира» рассказала о росте рыночной доли сети

В 2019 году рыночная доля сети «Детский мир» в сегменте специализированных магазинов не превышала 11%, однако сейчас этот показатель составляет 95%, заявила в интервью «Ъ» гендиректор одноименной ГК Мария Давыдова. «Мы стартовали с базы 750 магазинов "Детский мир", на сегодня у нас более 1,9 тыс. в трех розничных вертикалях: к детским товарам мы добавили зоотовары и сеть магазинов низких цен, которые покрывают быстрой онлайн-доставкой 84% населения страны»,— добавила топ-менеджер.

Однако при такой высокой рыночной доли добиться дальнейшего заметного роста в России ритейлеру становится непросто, поэтому компания расширяет географию присутствия за счет стран СНГ. «Мы зашли в эти страны (Казахстан и Белоруссия.— "Ъ") гораздо позже… Там мы находимся в достаточно бурном периоде развития, когда органика дает очень хороший прирост, который продолжится в ближайшие годы»,— говорит госпожа Давыдова.

Подробнее о том, как «Детский мир» ищет новые способы диверсификации бизнеса,— в интервью Марии Давыдовой «Ъ».

Алина Мигачёва