В Екатеринбурге создадут онлайн-карту доступности для маломобильных граждан

В Екатеринбурге представили проект «Городская карта доступности», направленный на улучшение городской инфраструктуры для людей с ограниченной мобильностью, сообщили в пресс-службе строительного холдинга «Атом». Компания реализует проект совместно с Ельцин Центром при поддержке 2ГИС и мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Цель проекта — вовлечь бизнес, культурные учреждения и администрацию в создание инклюзивной среды. Команда проекта проведет исследование потребностей маломобильных горожан, полевой аудит заведений и разработает рекомендации по адаптации городских пространств.

«Мы, уральский строительный холдинг «Атом», не только поддерживаем, но и пытаемся создавать новые сообщества, которые поднимают важные для города и горожан вопросы и ищут пути их решения»,— отметил креативный и бренд-директор холдинга «Атом» Никита Харисов.

Участие в проекте подтвердили представители ресторанного бизнеса. «Мы поддержали идею аудита, отдали два заведения. Сейчас наша команда занимается реконструкцией Engels на Южном автовокзале. Там мы можем сразу учесть все требования и переделать пространство, чтобы оно было удобным для маломобильных горожан»,— рассказал ресторатор Валентин Кузякин.

Результаты работы лягут в основу онлайн-карты с отмеченными доступными для маломобильных людей локациями.

Полина Бабинцева