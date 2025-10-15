Магазин Huawei откроется в ГУМе на месте Tiffany

Компания «Три-Юнион» 15 ноября откроет в московском ГУМе новый монобрендовый салон Huawei площадью 566 кв. м. Магазин займет помещение, где ранее располагался ювелирный салон Tiffany & Co.

Торговая точка будет двухуровневой: на первом этаже представят всю продукцию бренда, включая смартфоны, планшеты и носимую электронику. Второй этаж отведен под сервисный центр с электронной очередью. На третьем техническом этаже будут работать сотрудники сервиса, за чьей работой можно наблюдать через стеклянное перекрытие.

По оценке руководителя направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимира Чернуся, аренда такого помещения может обходиться в 3,3 млн руб. в месяц. «Чтобы такая аренда была прибыльной, магазину электроники нужен оборот в размере 66 млн руб. в месяц»,— пояснил он. При этом реальные обороты в ГУМе, по его прогнозам, составляют 20–40 млн руб. ежемесячно.

