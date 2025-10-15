По Красной площади с планшетом

Осенью 2025 года в ГУМе компания «Три-Юнион» откроет новый двухэтажный флагманский магазин под брендом Huawei, который займет пространство бывшего ювелирного бутика Tiffany & Co. Cтавки аренды в ГУМе для нового магазина могут составлять от 50 тыс. руб. до 90 тыс. за кв. м в год, оценивают эксперты. При средней ставке 70 тыс. руб. аренда магазина площадью 566 кв. м будет стоить около 3,3 млн руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” в «Три-Юнион», 15 ноября 2025 года компания откроет в московском ГУМе новый монобрендовый салон Huawei площадью 566 кв. м на месте бывшего ювелирного салона Tiffany & Co. Магазин будет занимать два этажа: на первом этаже будут представлены все категории устройств китайского производителя, такие как смартфоны, носимая электроника, включая часы и наушники, и планшеты. На втором этаже будет располагаться зона сервисного обслуживания продукции Huawei с электронной очередью. Также будет задействован и третий этаж в качестве технического. На нем осуществлять свою деятельность будут сотрудники сервиса, а за их работой можно будет наблюдать через стекло второго этажа.

Руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь оценивает, что ставки аренды в ГУМе для нового магазина могут составлять от 50 тыс. руб. до 90 тыс. за кв. м в год. При средней ставке 70 тыс. руб. аренда магазина площадью 566 кв. м будет стоить около 3,3 млн руб. в месяц. Владимир Чернусь добавляет: чтобы такая аренда была прибыльной, магазину электроники нужен оборот в размере 66 млн руб. в месяц, так как допустимая доля аренды в обороте не более 5%. Однако реальные обороты в ГУМе прогнозируются на уровне 20–40 млн руб. в месяц. «Это делает проект скорее имиджевым, чем прибыльным. ГУМ ориентирован на туристов, в то время как основной элитный покупатель концентрируется в районе Кузнецкого Моста»,— заключает эксперт.

ООО «Три-Юнион» основано в Москве в 1993 году. Занимается импортом, экспортом и продажей электронной продукции. Специализируется на ведении дистрибуционной деятельности, электронной коммерции и розничной торговли терминалов в России. Основные продукты в том числе включают в себя мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки различных брендов, а также передовые технологические продукты, такие как аудиоустройства, умные часы и т. д.

На российском рынке при этом сохраняется высокий интерес к китайским брендам, оценивают в «М.Видео»: их доля в денежном выражении достигает 48%. Для сравнения: корейские бренды занимают 18% рынка, японские — всего 0,5%. При этом совокупная доля азиатских брендов (Китай, Корея, Япония) на российском рынке в таких категориях, как смартфоны, планшеты, наушники и умные часы, достигает 66,5%. В Wildberries говорят, что смартфоны, планшеты и смарт-часы от Huawei стабильно входят в топ-10 брендов по доле продаж. В категории смарт-часы Huawei занимает верхнюю строчку по доле рынка, по планшетам — уступает Apple, Samsung и Honor. В категории «смартфоны» конкуренция выше, доля Huawei тут не превышает 10% от общего объема продаж устройств за первые девять месяцев 2025 года. Все указанные категории показывают рост за первые три квартала текущего года.

В пресс-службе «Ситилинк» согласны с тем, что китайские бренды в целом доминируют на российском рынке электроники, занимая в сегменте смартфонов около 80% рынка в штуках и 60% в деньгах, однако, по их мнению, Huawei находится в конце списка A-брендов, уступая таким компаниям, как Xiaomi, Honor, Tecno, Relame и Infinix, причем ситуация сохраняется как в денежном, так и в количественном выражении. На рынке смарт-часов, где китайские бренды также лидируют с долей почти 80% в штуках и 60% в деньгах, позиции Huawei выглядят значительно увереннее — доля компании составляет около 20% как в штуках, так и в деньгах, хотя в рейтинге по деньгам ее опережает Samsung, а по штукам — Xiaomi. Что касается планшетов, то здесь Samsung остается ключевым игроком с долей около трети рынка. В части смартфонов Huawei в конце списка A-брендов, демонстрируя более слабые позиции по сравнению с другими китайскими конкурентами.

Голдобенкова Марианна, София Мешкова